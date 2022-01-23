Москва, , 12:51 — REGNUM В Черном море, недалеко от порта «Тамань», вблизи мыса Железный Рог загорелся танкер Almuntazah с мазутом. Об этом сегодня, 23 января, сообщили в экстренных служба РФ.

Порт © Айтен Юран

Сообщается, что пожар на танкере, который ходит под флагом Коморских Островов, принадлежностью Великобритании, вспыхнул в 00:10 по московскому времени. На борту танкера более 700 тонн мазута.

В результате пожара никто не пострадал. На танкере находился российский экипаж. Он был эвакуирован с горящего корабля буксиров British под флагом Молдавии.

К горящему кораблю из Новороссийска были направлены два многофункциональных аварийно-спасательных судна «Спасатель Демидов» и «Меркурий». Оказалось, что пожар был не столь существенным, как предполагалось поначалу.

В настоящее время танкер находится на якорной стоянке. Навигационные огни и генератор корабля в рабочем состоянии.