Нью-Йорк, США, , 12:47 — REGNUM Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня в североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 января сообщает пресс-служба НХЛ.

Александр Овечкин Ivanmakarov

В победном для своего клуба матче регулярного чемпионата лиги с командой «Оттава Сенаторз» (3:2 ОТ) 36-летний российский хоккеист оформил дубль, в результате чего в его активе в заокеанской карьере стало в общей сложности 759 шайб.

Первой звездой дня стал немецкий нападающий «Эдонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, которой в победном для своей команды матче с клубом «Калагри Флеймз» (5:3) смог набрать четыре (две шайбы + два голевых паса) очка.

Третьей звездой дня в НХЛ признали форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Криса Крайдера, сумевшего оформить хет-трик в победном для своего клуба матче с командой «Аризона Койотс» (7:3).

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