Вашингтон, , 12:45 — REGNUM Полнометражный анимационный фильм компании Paramount Pictures по мотивам боевика «Трансформеры» и одноимённого мультсериала выйдет летом 2024 года. Об этом сообщает портал Collider.

Битва Трансформеров Funkyimg.com

В Paramount Pictures не раскрывают подробной информации о проекте. Ещё не имеющий название проект станет первым полнометражным мультфильмом этой франшизы с «Трансформеров» 1986 года.

Успешное возрождение франшизы «Трансформеры» началось с одноимённого фильма 2007 года режиссёра Майкла Бэя. Фантастический боевик собрал в мировом прокате более $700 млн при бюджете $150 млн.

После этого Майкл Бэй снял ещё четыре фильма этой серии. Следующий фильм этой франшизы должен выйти в 2023 году. Им станет боевик «Трансформеры: Восхождение Звероботов» режиссёра Стивена Кейпла-младшего.

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