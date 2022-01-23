Стамбул, Турция, , 12:39 — REGNUM Босфорский (Стамбульский) пролив закрыли для движения в обоих направлениях, причина — плохая видимость. Об этом 23 января говорится в сообщении канцелярии губернатора города.

«Движение по Босфору приостановлено в обоих направлениях из-за того, что в районе Северный Чакар города Умурьери видимость упала ниже полумили», — отмечается в сообщении.

Босфор — пролив между Европой и Малой Азией, соединяет Черное море с Мраморным, является частью внутриевразийской границы и самым узким в мире межконтинентальным проливом.

На обеих сторонах расположен турецкий город Стамбул. Длина пролива — около 30 км.