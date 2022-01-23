Рим, 23 января, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Российский полузащитник футбольного клуба из Бергамо «Аталанта» Алексей Миранчук получил травму в матче 23-го тура итальянской Серии А с римской командой «Лацио». Об этом 23 января сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

На 70-й минуте встречи 26-летний российский футболист был заменен бразильским защитником Рафаэлом Толой и покинул игровое поле, хромая и держась за заднюю поверхность бедра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что «Аталанта» и «Лацио» сыграли вничью в матче 23-го тура итальянской Серии А со счетом 0:0.

Отметим, Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» осенью 2020 года. В нынешнем сезон сыграл за свой новый клуб в 13 матчах чемпионата Италии и забил в них один гол.