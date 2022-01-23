Берлин, , 12:22 — REGNUM Андрей Мельник — посол Украины в ФРГ — заявил, что отставки главы ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха, высказавшегося о Крыме, недостаточно для восстановления «полного доверия к политике» ФРГ.

«Немецкое высокомерие и мания величия. Хотя Украина приветствует … отставку главы ВМС ФРГ Кая-Ахима Шенбаха, этого шага недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике», — написал он в Twitter добавив, что «правительство Германии должно изменить курс в отношении Киева».

Накануне Шенбах сказал, что Крым «никогда не вернется в состав Украины». После этого главнокомандующий попросил об отставке.

По его словам, он считает необходимым совершить данный шаг, чтобы избежать репутационного ущерба флоту ФРГ.