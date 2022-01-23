Москва, , 12:19 — REGNUM Операционная система «Фантом» разработки компании DZ Systems и университета «Иннополис» готова к пилотному тестированию. Об этом рассказал глава DZ Systems Дмитрий Завалишин порталу CNews.

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Разработка системы «Фантом» ведётся 2010 года. Ожидается, что российская система окажется востребована в энергетике, военной промышленности и финансовой отрасли.

«Основная версия операционной системы готова к пилотным проектам», — сообщил Завалишин.

Он добавил, что сейчас ведётся разработка версии системы базе микроядер Genode. Планируется, что эта версия будет готова к применению в конце года.

Глава DZ Systems добавил, что одним из преимуществ системы «Фантом» станет высокая отказоустойчивость. При этом операционная система будет обладать высокой производительностью.

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