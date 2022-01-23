Мельбурн, Австралия, 23 января, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл французского спортсмена Адриана Маннарино в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне. Об этом 23 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

brett marlow Рафаэль Надаль

Испанец одержал верх над французом со счетом 7:6 (16:14), 6:2, 6:2.

Матч продолжался в течение 2 часов 41 минуты. За этот временной промежуток Надаль, являющийся пятой ракеткой мира, 15 раз подал навылет, шесть раз ошибся при подаче и реализовал пять из 17 брейк-пойнтов. Его оппонент, находящийся на 69-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), за это же время шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и смог реализовать один из двух брейк-пойнтов.

Отметим, в четвертьфинале Australian Open Рафаэль Надаль встретится с представителем Канады Денисом Шоповаловым.