23 января 2022 | Время чтения 5 мин

Похоже, что ориентирующиеся на киликийского патриарха силы пока с настороженностью воспринимают переговоры между Турцией и Арменией и недовольны игнорированием их со стороны Еревана, в то время как турецкие армяне начали распределять роли в «братских отношениях». И еще своего слова не сказали диаспоры в США и Франции.

Станислав Стремидловский, , 13:51 — REGNUM Вслед за армянским католическим патриархом Рафаэлем Бедросом XXI, прокомментировавшим в середине декабря прошлого года инициативу о восстановлении отношений между Арменией и Турцией, свое слово на днях взяли константинопольский патриарх Армянской апостольской церкви Саак Мешалян и представители общины. Их заявления прозвучали после того, как в середине января в Москве прошла первая встреча спецпредставителей Анкары и Еревана.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры продолжались 1,5 часа. Итоги встречи были позитивно оценены внешнеполитическими ведомствами двух стран, квалифицировавшими их как «конструктивные». Было также сообщено, что «стороны обменялись предварительными мнениями о процессе нормализации, который будет осуществляться посредством диалога между Турцией и Арменией без предварительных условий». Спустя неделю турецкая газета Hürriyet констатировала: «Шаги по нормализации отношений между Ереваном и Анкарой обрадовали армянскую общину Турции». Издание привело несколько мнений. Патриарх Мешалян отметил, что для турецких граждан, верных Армянской апостольской церкви, «чрезвычайно важно, чтобы отношения улучшались день ото дня, чтобы две общины узнавали друг друга, работали вместе». Директор двуязычной турецко-армянской газеты Agos Етварт Данцикян сообщил, что с оптимизмом относится к восстановлению границ между двумя странами. Но самым сильным оказалось заявление председателя правления фонда «Карагезян» Дикрыта Гюльмезгиля, подчеркнувшего, что «с этого момента Турция должна поддерживать Армению во всех аспектах» и «Турция должна действовать как старший брат Армении».

Саак Мешалян Armenianchurch.us

Эти слова можно расценивать в качестве своего рода продолжения и развития высказываний Рафаэля Бедроса XXI, который в интервью итальянскому католическому порталу AsiaNews от 14 декабря 2021 года подчеркнул, что рассматривает дипломатическую инициативу по восстановлению отношений между Ереваном и Анкарой как «позитивную». По его словам, «существенным элементом» является то, что мировое соглашение между Турцией и Арменией должно быть достигнуто «без предварительных условий». Вместе с тем есть ключевые вопросы. Католический патриарх уверен, что правительство в Ереване «настроено» на диалог и поиск соглашения, но «мы не можем знать наверняка позицию другой стороны». Один из спорных узлов — это проблема ресурсов, которыми обладает Нагорный Карабах, особенно водных, что «питают Армению» и расположены на территории, контролируемой азербайджанским правительством. Помимо того, поясняет Рафаэль Бедрос XXI, его Церковь намерена защищать и оберегать «права и жизни» католиков, проживающих на этих территориях. И в перспективе она хочет поставить в центр внимания вопрос «религиозной свободы», которая должна быть взаимной и действенной «для всех» как в Армении, так и в Нагорном Карабахе.

Рафаэль Бедрос XXI Armenianchurchco.com

Однако до сих пор не слышно о реакции на переговоры между представителями Армении и Турции таких ключевых церковных лидеров, как предстоятель Армянской апостольской церкви католикос Гарегин II и киликийский католикос Арам. Их молчание начинает интриговать на фоне высказываний Рафаэля Бедроса XXI и Мешаляна, а также Ватикана, позицию которого косвенно отразил армянский католический патриарх. Определенные нюансы разъясняет католическая пресса. Как отмечает портал Папского института заграничных миссий AsiaNews, «Армения выиграет, выйдя из экономической и торговой изоляции, которая сделала ее самой бедной бывшей советской республикой Южного Кавказа. Турция будет реабилитирована на международном уровне и сможет получить интересные возможности, особенно в сфере инфраструктуры, в стране, которая все еще остается отсталой во многих отношениях. Остается один вопрос, а именно признание Геноцида армян 1915 года Османской империей, в результате которого погибло не менее миллиона человек, что Турция отказывается признать, возможно, прежде всего, по экономическим причинам». Однако очевидно, что дело не только в экономике, хотя она и играет важнейшую роль.

Геноцид армян. 1915 г

Восстановление отношений между Ереваном и Анкарой, вовлечение обеих стран в совместные проекты приведет к усилению «армянского фактора» в жизни Турции. Можно ожидать, что в Турцию из стран Ближнего Востока начнут возвращаться потомки армян, бежавших во время событий 1915 года. Помимо того, о своих корнях могут вспомнить так называемые турецкие криптоармяне. В мае 2013 года наместник константинопольского патриарха Армянской апостольской церкви архиепископ Арам Атешян в интервью одному из турецких телеканалов заявлял, что в Турции в настоящее время проживают 100 тысяч криптоармян. «А если говорить о тех, чьими бабушками и дедушками являются армяне, то их число может превысить миллион», — сказал Атешян. Некоторые армянские исследователи считают, что «одно лишь перечисление всех достижений армян в Османской империи потребовало бы написания не одной книги» и что это «армяне создали Турцию». Реанимация «армянского фактора» в этом контексте может рассматриваться рядом армянских церковных лидеров и Ватиканом как способ изменить Турцию, сделать ее менее националистической, более терпимой к религиозным и этническим меньшинствам, возможно, поставить на перспективу задачу федерализации страны. А заодно улучшить социально-экономические характеристики Армении, укрепить ее государственность.

Однако вопрос в том, как к этому отнесется армянская диаспора. В недавнем интервью с киликийским католикосом журналисты отметили: «Есть мнение, что без независимого государства у нас была сильная (армянская — С.С.) диаспора». Арам, с одной стороны, подчеркнул, что треугольник «Армения — Арцах — диаспора не являются отдельными реальностями и соперниками». С другой, выразил сожаление, что «нынешние отношения по линии Армения — диаспора, по сути, демонстрируют застойную ситуацию», и ее «необходимо оживить, особенно в атмосфере неопределенности и отчаяния, созданной 44-дневной войной». Похоже, что ориентирующиеся на киликийского патриарха силы пока с настороженностью воспринимают переговоры между Турцией и Арменией и недовольны игнорированием их со стороны Еревана, в то время как турецкие армяне начали распределять роли в «братских отношениях». И еще своего слова не сказали диаспоры в США и Франции. Посмотрим, как будут развиваться события дальше.