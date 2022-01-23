Анахайм, США, 23 января, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Французский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну одержал верх над своим соотечественником Сирилом Ганой в поединке, в котором на кону стоял его титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе на турнире UFC 270, проходившем в Анахайме. Об этом 23 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Andrius Petrucenia Пояс UFC

По итогам всех пяти заявленных раундов судьи единогласным решением со счетом 48−47, 48−47, 49−46 отдали победу Фрэнсис Нганну, в результате чего он защитил свой титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

Отметим, эта победа стала 17-й (16 — досрочно) для 35-летнего Фрэнсиса Нганну при трех поражения. Спортсмен завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе в марте 2021 года, победив нокаутом представителя США Стипе Миочича. Для 31-летнего Сирила Гана это поражение стало первым при 10 (семь — досрочно) победах.