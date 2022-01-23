Кызыл, , 11:49 — REGNUM По итогам 2021 года в Туве медикаменты подорожали в среднем на 3,9%. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата, в 2020 году цены на лекарства reвыросли на 10%.

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«Снизились цены на 14 наименований товаров; рост цен не превышал 3,9 процента по 14 наименованиям товаров; по 25 наименованиям товаров увеличение цен превышало 3,9 процента», — уточнили в службе статистики.

Наиболее резко подорожали такие товары, как «Настойка пустырника» — на 19,9%, «Метамизол натрия (Анальгин отечественный)» — на 18,8%, «Бромгексин» — на 17%, «Аллохол» — на 16,5%. Наконец, цены на «Ацетилсалициловую кислоту» выросли на 15%.

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