Москва, , 11:48 — REGNUM Расми Джабраилов — советский и российский актер театра и кино — скончался в возрасте 89 лет. Об этом 23 января сообщили в Московском академическом театре им. Маяковского.

«Актер с оригинальной внешностью и могучим темпераментом, создавший галерею ярких образов … Такие разные герои в исполнении Расми Джабраилова были объединены одной общей чертой — в каждом из них … всегда было что-то человечное, живое и светлое. Всегда это были личности, какие бы поступки они не совершали, какие бы чувства ими не двигали», — отмечается в сообщении.

Расми Джабраилов в начале карьеры работал в Лезгинском драмтеатре им. С. Стальского в Дербенте, Тульском областном театре им. М. Горького, Дагестанском русском театре им. М. Горького в Махачкале, Даргинском театре им. О. Батырая в Избербаше.

С 1964 г. — актер Московского театра на Таганке, с 1993 г. служил в «Содружестве актеров Таганки».