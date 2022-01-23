Вашингтон, , 11:46 — REGNUM Американский гигант International Business Machines (IBM) продаст часть активов своего подразделения Watson Health, специализирующегося на технологических решениях в области здравоохранения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Офис IBM Open Grid Scheduler

Подразделение Watson Health занимается разработкой цифровых решений с использованием технологий искусственного интеллекта и облачных вычислений для медицинских исследований и других областей здравоохранения. Руководство IBM решило продать часть этого бизнеса инвестиционной компании Francisco Partners.

В IBM не раскрывают сумму сделки. По данным Bloomberg, она составит около $1 млрд.

Это решение свидетельствует о сокращении амбиций IBM в сфере здравоохранения. Компания запустила Watson Health в 2015 году, рассчитывая, что её платформа искусственного интеллекта будет востребована в сфере медицины для обработки больших массивов данных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года корпорация Microsoft приобрела компанию Nuance Communications за $19,6 млрд для улучшения своих сервисов в сфере здравоохранения.

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