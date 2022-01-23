Сент-Пол, США, , 11:46 — REGNUM Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» переиграл в овертайме команду «Чикаго Блекхоукс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кирилл Капризов Khl.ru

Игра прошла на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 3:3. В составе «Миннесоты» голами отметились шведский форвард Йоэль Эрикссон Эк (20-я минута, в большинстве), российский нападающий Кирилл Капризов (51-я, в большинстве) и Кевин Фиала (58-я, при игре 6×5). У «Чикаго» шайбы забросили оформивший в матче дубль финский форвард Хенрик Боргстрём (10-я и 52-я) и Алекс Дебринкэт (18-я, в большинстве).

Победу хозяевам в овертайме принес гол Маркуса Фолиньо (65-я).

Российский защитник «Миннесоты» Дмитрий Куликов не отличился во втрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Миннесота» 25 января дома встретится с клубом «Монреаль Канадиенс», а «Чикаго» в этот же день на выезде встретится с командой «Колорадо Эвеланш».