Уагадугу, 23 января, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Интенсивная перестрелка происходила на территории военного лагеря в столицы африканского государства Буркина-Фасо городе Уагадугу. Об этом сегодня, 23 января, сообщает информационное агентство Reuters.

TUBS Буркина Фасо

Сообщается, что перестрелка длилась несколько часов в военном лагере Сангуле-Ламизана. Известно, что на территории этого военного лагеря расположено здание Генерального штаба ВС Буркина-Фасо.

Уточняется, что стрельба началась около 5:00 по местному времени (8:00 по московскому времени). Официальных сообщений об инцидентах не поступало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 января власти Буркина-Фасо объявили, что была задержана группа военных, которая якобы пыталась захватить власть в стране. Было начато расследование.

Стоит отметить, что президент Буркина-Фасо Марк Кристиан Каборе за последние несколько месяцев провел крупные перестановки в командовании вооруженными силами. Некоторые высокопоставленные военные потеряли свои посты.