Дудинка, Красноярский край, 23 января, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Таймырском районе Красноярского края вынесли приговор по делу о разбойном нападении на продавца магазина. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону, инцидент произошёл в городе Дудинка.

Mr Seb Нож

Зайдя в магазин, покупатель попросил продавщицу показать продукты в морозильное камере. Когда та начала искать товар, мужчина ударил её ножом.

«Женщина 1966 года рождения оказала активное сопротивление и, оттолкнув нападавшего, стала звать на помощь, после чего он выбежал через запасный вход и скрылся в неизвестном направлении», — отметили в ведомстве.

Правоохранители позже нашли и задержали подозреваемого, им оказался горожанин 1968 года рождения. По итогам слушаний судья признал его виновным в разбое и приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.