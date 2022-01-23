Чита, 23 января, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Режим ЧС введен в 11 муниципальных образованиях Забайкальского края из-за выхода грунтовых вод, вызванного переувлажнённостью почвы обильными летними осадками. Об этом сообщает Telegram канал МЧС РФ.

28.mchs.gov.ru Наводнение

Ведутся работы по устранению последствий, привлечено 111 человек и 37 единиц техники. Жизнеобеспечение не нарушено.

Созданы комиссии по оценке ущерба. Пострадавшими признаны 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чернышевском районе Забайкалья ввели режим ЧС из-за выхода грунтовых вод. В селе Старый Олов подтоплены 10 жилых домов и хозпостройки. Ситуация вызвана переувлажнённостью почвы из-за обильных летних осадков, а также аномально тёплой погодой в первой половине декабря.

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