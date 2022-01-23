Тюмень, 23 января, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Тюменской области пресечён сбыт 2,5 кг. наркотиков. Об этом сообщает областное УМВД.

ElIndignado653 Нет наркотикам

Подозреваемого в наркоторговле задержали ещё в конце декабря. Тогда у него изъяли два полимерных пакета с запрещёнными веществами. А в ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что задержанный выполнял роль «оптового курьера». В гостинице, где он остановился, оперативники изъяли 2,5 кг. наркотиков.

Теперь ему грозит 20 лет колонии. До суда гражданина поместили в СИЗО.