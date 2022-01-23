Берлин, , 11:37 — REGNUM Пандемия COVID-19 усугубила нехватку медперсонала в клиниках ФРГ, свидетельствуют данные с портала вакансий Stepstone, пишет Frankfurter Allgemeine.

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Количество объявлений о вакансиях для медсестер в декабре 2021 г. было на 85% выше, чем до начала пандемии в январе 2020 г. Для сравнения: число объявлений о вакансиях на портале в целом за тот же период выросло на 40%.

Немецкая профессиональная ассоциация медицинских сестер (DBfK) заявила: «Пандемия усугубила ситуацию с персоналом и особые нагрузки». Немецкое больничное общество (DKG) также утверждает, что во время пандемии увеличилась нехватка персонала, передает ИА Красная Весна.

Роланд Энгехаузен — управляющий директор Баварского больничного общества — предупреждает: сейчас необходимо избежать разной реализации постановления об обязательной вакцинации медиков. Если непривитому работнику разрешат продолжать работать в одном регионе, а в другом запретят, это может разжечь конкуренцию между больницами за персонал.