Киев, , 11:33 — REGNUM Кадры, на которых запечатлена доставка на Украину отправленного Вашингтоном летального оружия, опубликовало 22 января посольство США в Киеве.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что американская сторона направила Киеву 90 тонн летального снаряжения, включая боеприпасы.

Также указывается, что Вашингтон поставил на Украину вооружения на сумму $2,7 млрд в качестве американской «помощи Украине в укреплении ее обороны перед лицом растущей российской агрессии».

Кроме того, 21 января Пентагон опубликовал видеозапись с погрузкой указанного оружия для Киева, на которой видно, что это противотанковые ракетные комплексы Javelin и одноразовые штурмовые боеприпасы M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), которые предназанчены для уничтожения укрепленных бункеров и легкобронированной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее разведка Народной милиции ЛНР выявила бронетехнику силовиков ВСУ в районе подконтрольного Киеву города Счастье у линии соприкосновения в Донбассе.