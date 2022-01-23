Архангельск, , 11:30 — REGNUM В Архангельске на нерегулируемом пешеходном переходе водитель Toyota наехал на женщину с двумя детьми 4-х и 7-ми лет. В результате один ребенок погиб на месте, остальные пострадавшие госпитализированы. Об этом 23 января сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

По предварительным данным, водитель 1978 г.р., управляя автомобилем Toyota, допустил наезд на 27-летнюю женщину и двух детей, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.