Молчановский район, Томская область, 23 января, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Молчановском районе Томской области правоохранители нашли более 2 кг наркотиков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, против подозреваемого возбудили уголовное дело.

УМВД по Томской области Изъятые у жителя Томской области наркотики

По данным ведомства, ранее судимый мужчина 1960 года рождения на своём участке в селе Нарга собрал наркотическое вещество общей массой 2 323 грамма и хранил его на крыше надворной постройки, пока его не обнаружили сотрудники полиции.

Дело возбуждено за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.