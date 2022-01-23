Ишим, Тюменская область, 23 января, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Ишиме Тюменской области автомобиль «Мерседес Бенц S500 L» протаранил магазин. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

Пьянство за рулём

30-летний гражданин пытался скрыться от преследовавших его сотрудников ГИБДД. Стражей порядка привлекло то, что машина ехала с открытым багажником. Требованию остановиться водитель не подчинился. В итоге он въехал в здание магазина и получил тяжёлые травмы.

.

По предварительным данным, мужчина был пьян.