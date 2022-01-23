Санкт-Петербург, , 11:21 — REGNUM Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила коллектив Российского этнографического музея со 120-летием со дня основания учреждения. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Российский этнографический музей. Санкт-Петербург Mikhail Bakunin

Российский этнографический музей отмечает 120-летие со дня основания 23 января 2022 года. Один из крупнейших этнографических музеев Европы был основан как отдел Русского музея императором Николаем II.

«За долгие годы существования музей стал одним из наиболее интересных культурных учреждений нашей страны. Благодаря подвижнической деятельности российских учёных и исследователей, неустанной работе многих поколений сотрудников воссозданы целые этапы культурной эволюции народов России», — отметила Любимова.

На сегодняшний день собрание музея составляет свыше 700 тысяч единиц хранения. В музее хранятся памятники 158 народов и этнографических групп России и сопредельных стран.

Российский этнографический музей активно организовывает выездные выставки в пределах России и за рубежом. В последние годы были проведены выставки музея в странах СНГ, Китае и ряде стран Южной Америки и Европы.