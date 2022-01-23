Санкт-Петербург, 23 января, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила коллектив Российского этнографического музея со 120-летием со дня основания учреждения. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Mikhail Bakunin Российский этнографический музей. Санкт-Петербург

Российский этнографический музей отмечает 120-летие со дня основания 23 января 2022 года. Один из крупнейших этнографических музеев Европы был основан как отдел Русского музея императором Николаем II.

«За долгие годы существования музей стал одним из наиболее интересных культурных учреждений нашей страны. Благодаря подвижнической деятельности российских учёных и исследователей, неустанной работе многих поколений сотрудников воссозданы целые этапы культурной эволюции народов России», — отметила Любимова.

На сегодняшний день собрание музея составляет свыше 700 тысяч единиц хранения. В музее хранятся памятники 158 народов и этнографических групп России и сопредельных стран.

Российский этнографический музей активно организовывает выездные выставки в пределах России и за рубежом. В последние годы были проведены выставки музея в странах СНГ, Китае и ряде стран Южной Америки и Европы.