Вашингтон, , 11:20 — REGNUM Все обезьяны, сбежавшие из грузовика после того, как он перевернулся после ДТП на шоссе в штате Пенсильвания, найдены к утру 23 января. Об этом передает Associated Press.

По данным полиции, животных, доставленных с Маврикия в аэропорт Кеннеди (Нью-Йорк), везли в карантинное учреждение. Его местоположение и тип исследований не ясны, но макаки-циномолгусы часто используются в медисследованиях, отмечает ИА Красная Весна.

В документе, размещенном на сайте Национального центра биотехнологической информации, они упоминались как наиболее широко используемые приматы в доклинических токсикологических исследованиях.