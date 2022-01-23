Бодайбо, Иркутская область, 23 января, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев побывал на месте пожара в Бодайбо, где 22 января 2022 года погибли сотрудники МЧС — начальник караула 37 ПСЧ лейтенант внутренней службы Игорь Руснаков и пожарный 37 ПСЧ Вадим Найденов. Глава региона скорбит вместе со всеми:

Пожар

«Гибель каждого эмчээсовца, участвующего в ликвидации чрезвычайной ситуации, отзывается в наших сердцах болью и скорбью. Это огромная невосполнимая утрата для всех — родных и близких, коллектива Главного управления МЧС по Иркутской области! Ребята честно и ответственно выполняли свой служебный и нравственный долг, спасая жизни других. Их безвременная смерть — тяжелая утрата для родных и близких, для всех, кто работал рядом. Выражаем самые глубокие искренние соболезнования семьям и родственникам погибших. Память о погибших сохраним в наших сердцах», — сказано в его траурном обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 22 января в Бодайбо во время тушения пожара в 12-квартирном двухэтажном доме для поиска людей были направлены три звена газодымозащитной службы. Однако, спустя некоторое время одно звено не вышло на связь. По поручению врио главы МЧС России Александра Чуприяна, в Иркутскую область для выяснения обстоятельств происшествия направлена комиссия центрального аппарата.

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