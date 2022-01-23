Сорочинск, Оренбургская область, , 11:17 — REGNUM В Сорочинском городском округе Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту попытки дачи сотруднику ГИБДД взятки. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Деньги



21-летний гражданин попался в момент переезда железнодорожных путей при закрывающемся шлагбауме. И при задержании он передал полицейскому три тысячи рублей. Страж порядка незамедлительно сообщил об этом своим коллегам.

В отношении гражданина завели уголовное дело. Теперь ему грозит лишение свободы.