Нашвилл, США, , 11:15 — REGNUM Хоккейный клуб «Нэшвилл Предаторз» уверенно обыграл команду «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на льду «Бриджстоун-Арены» в Нашвилле и закончилась победой хозяев со счетом 4:1.

В составе победителей голами отметились Ник Казинс (33-я минута, в большинстве), оформивший в матче дубль Мэтт Дюшейн (35-я и 59-я, в пустые ворота) и шведский форвард Филип Форсберг (51-я)

Автором единственной забитой шайбы «Детройта» стал Адам Эрни (29-я).

Российский форварды «Ред Уингз» и «Предаторз» Яков Тренин и Владислав Наместников не отличились во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Нэшвилл» 26 января в гостях встретится с клубом «Сиэтл Кракен», а «Детройт» днем позже примет у себя команду «Чикаго Блэкхоукс».