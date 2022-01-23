Куала-Лумпур, , 11:11 — REGNUM Задержки в распределении помощи жертвам наводнения в Малайзии вызваны необходимостью проведения проверки, что заявитель действительно пострадал. Об этом сообщил премьер-министр страны Исмаил Сабри Якоб, передает New Straits Times.

Речь шла о специальной статье расходов для помощи граждан — «Выплата помощи в размере 1 000 рупий» [18 тысяч рублей] фондом «Бантуан Ван Ихсан» (BWI).

«Выплата может быть завершена быстрее для жертв наводнения, которые переехали в Центр временной эвакуации, по сравнению с теми, кто решил остаться в своих домах, пострадавших от наводнения. Деревенские старосты или лидеры общин должны сделать свои обоснования, чтобы заявители получили право на предоставление помощи», — пояснил глава правительства, передает ИА Красная Весна.

Также он обратил внимание, что т.к. объем помощи разный для людей в зависимости от обстоятельств, то проверка может также уточнить их, что пойдет заявителю только на пользу.

Также он отметил, что лидеры общин и деревенские старосты, которые проводят проверки, будут нести ответственность за свою работу по определению реальных нужд заявителей на своей территории. Столь серьезная система проверок необходима в первую очередь для обеспечения режима прозрачности действий правительства.

17 декабря 2021 г. в Малайзии начались сильные проливные дожди, которые привели к наводнениям практически по всей стране. Более 66 тыс. сотрудников полиции, армии и пожарной охраны были мобилизованы, чтобы помочь спасти людей, оказавшихся в районах наводнения.

К 19 декабря количество эвакуированных с места развертывания стихийного бедствия достигло 34 тыс. человек.