село Домна, , 11:08 — REGNUM Жители забайкальской Домны, где собаки растерзали семилетнюю девочку, организовали у школы стихийный мемориал.

Нос. Собака AlexanderStein

Люди несут свечи, игрушки и цветы к ограде учебного учреждения. Среди тех, кто пришёл проститься с первоклассницей, много детей. Наканунетак же поступил губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Как сообщало ИА REGNUM, семилетняя девочка пропала накануне, 22 января, после музыкальной школы, но уже спустя полчаса после обращения в правоохранительные органы его тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей в Домне. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

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По словам губернатора Забайкальского края Александр Осипова, изъяны в законе не позволяют удалить собак с улиц населенных пунктов. Его инициативу об ужесточении законодательства на федеральном уровне поддержали мэры нескольких городов, в частности — мэр города-курорта Кисловодска в Ставропольском крае Евгений Моисеев, мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков и руководитель администрации Читы Александр Сапожников.

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