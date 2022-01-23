Чита, , 11:01 — REGNUM В связис трагедией в забайкальской Домне, где стая собак растерзала маленькую девочку, руководитель администрации Читы Александр Сапожников поддержал предложение о внесении изменений в федеральный закон об отлове безнадзорных животных.

Собака за забором (сс) Osvaldo Florez

«Многие политики и общественники из разных регионов уже поддержали идею внести изменения в федеральный закон об отлове безнадзорных животных. Я — в их числе. Собаки после стерилизации вновь возвращаются на улицы и, к сожалению, некоторые из них представляют угрозу.

Такая ситуация есть практически во всех городах Сибири и Дальнего Востока. И в Чите проблема стоит особенно остро. Я и сам, конечно, регулярно вижу на улицах города бездомных собак. Животные теряют хозяев, по той или иной причине оказываются в подворотнях и переулках, плодятся и ищут пропитание. Те из них, кто уже проявил агрессию и напал на человека, могут мигрировать с территории на территорию. Мы не должны это допустить», — написал Александр Сапожников на своей странице в Instagram.

Он также отметил, что основной обязанностью должно являться предотвращение новых трагедий: «Здоровье и жизни горожан стоят выше всех бюрократических препятствий. Поэтому мы будем добиваться того, чтобы ситуация кардинально менялась. Уверен, совместными усилиями мы это сделаем».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января семилетняя девочка пропала в забайкальском Домне после школы, но уже спустя полчаса после обращения в правоохранительные органы её тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей. Ранее о необходимости ужесточения федерального закона о бродячих животных заявили мэр города-курорта Кисловодска в Ставропольском крае Евгений Моисеев и мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков.

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