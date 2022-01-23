Эдмонтон, Канада, 23 января, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» обыграл команду «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась победой хозяев со счетом 5:3.

В составе победителей шайбами отметились оформивший в матче дубль Эван Бушар (26-я и 30-я минуты, обе в большинстве), Брендан Перлин (39-я) и также отличившийся дублем немецкий форвард Леон Драйзайтль (55-я и 60-я, в пустые ворота)

У «Калгари» голы забили Мэттью Ткачук (9-я), Милан Лучич (20-я, в большинстве) и Ноа Ханифин (40-я).

Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров не отличился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Эдмонтон» 26 января в гостях встретится с клубом «Ванкувер Кэнакс», а «Калгари» днем ранее примет у себя команду «Сент-Луис Блюз».