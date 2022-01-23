Москва, , 10:59 — REGNUM Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов рассказал, что привычный для жителей РФ завтрак становится «двойным ударом» для сердца и поджелудочной железы.

Он раскритиковал употребление бутербродов с маслом и сыром и предупредил: сам по себе сыр очень жирный, и чрезмерное его употребление может вызвать повышение уровня холестерина и триглицеридов, вредных для печени и поджелудочной.

«Поджелудочной больнее, когда вы съели много за один раз. Сердцу хуже, когда вы едите бутерброды с маслом и сыром ежедневно», — написал он в Instagram.

Вялов отметил, что отказываться от бутербродов с сыром полностью не обязательно, но стоит «знать меру». В рационе должно быть «больше растительного и меньше животного», заключил он.