Париж, 23 января, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Марсоход «Розалинд Франклин» прошёл функциональные испытания, заявил руководитель этого проекта в Европейском космическом агентстве (ЕКА) Пьетро Бальони на брифинге. Об этом сообщает пресс-служба ЕКА.

Цитата из д/ф «НПО им. С.А. Лавочкина: от самолетов — до межпланетных станций» , студия РОСКОСМОС, ФГУП «ЦЭНКИ», 2016 Марсоход миссии «ЭкзоМарс»

Бальони рассказал, что сейчас марсоход вместе с российской посадочной платформой «Казачок» находятся на территории компании Thales Alenia Space в Турине. В конце марта 2022 года будет проведёт контрольный осмотр всех аппаратов миссии, после чего они будут отправлены на космодром «Байконур» для подготовки к запуску. Представитель ЕКА добавил, что перед контрольным осмотром на бортовой компьютер марсохода будет загружена последняя версия программного обеспечения, которая позволит аппарату автономно работать на Марсе.

«Марсоход готов, с учётом недавних успешных испытаний парашютов мы уверены, что успеваем к сентябрьскому стартовому окну», — подчеркнул Пьетро Бальони.

Миссия «ЭкзоМарс» является совместным проектом Роскосмоса и ЕКА. В состав миссии войдут перелётный и десантный модуль, российская посадочная платформа «Казачок» и марсоход ЕКА «Розалинд Франклин». Миссия станет продолжением программы «ЭкзоМарс», в рамках которой в 2016 году к Марсу были отправлены орбитальный и спускаемый аппараты.