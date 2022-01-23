Санкт-Петербург, , 10:57 — REGNUM В Ленинградской области в ходе крещенских купаний произошла трагедия — женщина утонула в проруби на глазах у детей. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в Гатчинском районе Ленинградской области. 40-летняя женщина прыгнула в купель на реке Оредеж и была унесена под лед подводным течением. Все это произошло прямо на глазах её детей. Супруг женщины бросился за ней в воду, но не смог её найти.

Тело женщины до сих пор не найдено. Поисковая операция прекращена.