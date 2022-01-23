Грозный, , 10:55 — REGNUM Сайди Янгулбаев — судья в отставке Верховного суда Чечни, жену которого задержали в Нижнем Новгороде, покинул РФ вместе с дочерью. Об этом заявила адвокат Наталья Добронравова.

«Они покинули Россию… Сайди и дочь», — сообщила РИА Новости Добронравова. Она отказалась при этом сообщить, куда они вылетели.

Ранее адвокат заявила, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву — жену судьи в отставке Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы.