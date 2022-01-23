Сан-Хосе, США, 23 января, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Латинг» нанес поражение с разгромным счетом команде «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Nhl.com Никита Кучеров

Игра прошла на льду «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась победой гостей со счетом 1:7.

В составе победителей шайбами отметились оформивший в матче дубль Росс Колтон (4-я и 45-я минуты), Стивен Стэмкос (8-я), Мэтью Джозеф (12-я), Кори Перри (13-я), Брэйден Пойнт (27-я) и Алекс Киллорн (45-я, в большинстве).

Автором единственной забитой шайбы «Айлендерс» стал Джейкоб Мегна (17-я).

Российские нападающий и защитник «Лайтинг» Никита Кучеров и Михаил Сергачев записали на свой счет в матче по две результативные передачи каждый. Российский форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов не отличился результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Тампа» 28 января примет у себя клуб «Нью-Джерси Дэвилз», а «Сан-Хосе» днем ранее в гостях встретится с командой «Вашингтон Кэпиталз».