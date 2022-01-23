Оса, Пермский край, 23 января, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Осе Пермского края 29-летний любитель езды в пьяном виде на автомобиле заплатит крупный штраф. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Kakprosto.ru Суд

Поймали его в октябре. Также оказалось, что у него нет водительского удостоверения. А ранее этот гражданин уже три раза привлекался за подобные нарушения к административной ответственности. В общей сложности суды оштрафовали его на 150 тыс. рублей и лишили водительских прав.

Однако выводов нарушитель не сделал и попал уже под уголовную статью. Суд назначил ему штраф 250 тыс. рублей и лишил на два года права управления транспортом. Приговор уже вступил в силу.