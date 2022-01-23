Вашингтон, , 10:35 — REGNUM Вслед за британским МИД, американская разведка заявила, что Россия якобы готовит марионеточное правительство для Украины, которое должен возглавить бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. Об этом сегодня, 23 января, сообщает CNN.

Кукрыниксы. Создал при помощи пружин марионеточный режим. 1977

Ранее сегодня МИД Великобритании распространил заявление, в котором сказано, что Россия якобы готовится привести к власти на Украине лояльное Москве правительство. Утверждается, что возглавит это правительство бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. Британский МИД обвиняет Россию в коварстве и требует прекратить строить планы относительно Украины и сесть за стол переговоров.

Вслед за Великобританией с подобным заявлением выступила разведка США. Утверждается, что Россия готовит «заговор» на Украине с целью свержения нынешней власти и установления марионеточного режима. Снова называется фамилия Мураева. Сенатор Боб Менендес, возглавляющий комитет по разведке, предупреждает об опасном развитии событий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, постоянные вбросы о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину или теперь о подготовке переворота, осуществляются Западом на фоне зашедших в тупик переговоров с Москвой о стратегической стабильности, в ходе которых, в том числе, обсуждалось и категорическое невступление Украины в военный блок НАТО.