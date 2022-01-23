Луганск, , 10:33 — REGNUM Разведка Народной милиции ЛНР выявила бронетехнику силовиков ВСУ в районе подконтрольного Киеву города Счастье у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 23 января заявили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

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«В зоне ответственности 79-ой бригады зафиксированы две бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 вблизи н.п. Счастье», — отметил представитель пресс-службы.

По его словам, подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за ВСУ «в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки».

В 2020 г. в Донбассе вступили в силу допмеры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них.