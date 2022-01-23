Челябинск, 23 января, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Челябинской области 22 января выписали в связи с выздоровлением 34 ковид-пациента. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе от COVID-19 излечились уже 142 659 пациентов. А выявлено 154 340 случаев заражения коронавирусом.

Больных COVID-19 насчитывается 3942 человека. Скончались от ковида ещё семь граждан.