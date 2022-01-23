Вашингтон, 23 января, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Американская кинокомпания A24 запустила в производство новый фильм британского режиссёра Алекса Гарленда «Гражданская война» (Civil War). Об этом сообщает Variety.

Цитата из х/ф «Нарко». Реж. Андрес Байс и др. 2015-2017. Колумбия, США Вагнер Моура в роли Пабло Эскобара

Новый фильм станет третьим совместным проектом Гарленда и компании A24. Первым из фильмов Гарленда производства этой компании стал вышедший в 2014 году фантастический фильм «Из машины». Картина была удостоена премии «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты».

Сценарий к «Гражданской войне» написал сам режиссёр. Действие фильма будет происходить в недалёком будущем, подробности сюжета не раскрываются.

В актёрский состав проекта вошли Вагнер Моура, Кирстен Данст, Стивен Хендерсон и Кейли Спэйни. Продюсерами проекта станут Эндрю Макдональд, Аллон Райх и Грегори Гудман.