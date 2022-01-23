Финикс , США, 23 января, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Финикс Санз» уверенно обыграл команду «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 23 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на паркете площадки «Футпринт Центр» в Финиксе и закончилась победой хозяев со счетом 113:103.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Финикса» Микал Бриджес, набравший за игру 23 очка. Его коллега по клубу — центровой Бисмак Бийомбо — оформил в матче дабл-дабл с 21 очком и 11 подборами.

В состав «Индианы» наиболее результативным оказался защитник Крис Дуарте, набравший 17 очков, его одноклубник — грузинский центровой Гога Битадзе, оформил в матче дабл-дабл с 23 очками и 11 результативными передачами.

Отметим, в следующем матче «Финикс» 25 января дома встретится с клубом «Юта Джаз», а «Индиана» в этот же день в гостях сыграет с командой «Нью-Орлеан Пеликанс».