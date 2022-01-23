Москва, , 10:29 — REGNUM Александр Гинцбург — глава центра им. Гамалеи — оценил вероятность окончания пандемии COVID-19 после штамма коронавируса «Омикрон».

Он считает, что данная мутация не станет выходом из пандемии, т.к. из-за быстрого распространения возрастает вероятность возникновения более опасного штамма. Чтобы этого не произошло, необходимо привить 75−80% населения РФ за полгода.

«Потому что никто не гарантирует, … что завтра в результате природной естественной селекции не появится штамм, который не будет реагировать на существующие вакцины», — сказал он в беседе с «Интерфаксом».

Пока охват вакцинацией и ее темпы в РФ недостаточный, заключил он.