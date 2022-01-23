Знаменский район, , 10:26 — REGNUM В Знаменском районе Омской области вечером 22 января под лёд провалился грузовой «КамАЗ», гружённый лесом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, инцидент произошёл на Усть-Шишовской ледовой переправе.

Грузовик провалился под лёд в Омской области ГУ МЧС по Омской области

Водитель не пострадал — ему удалось самостоятельно выбраться из кабины. При этом грузовик полностью ушёл под воду, надо льдом остался виден только груз.

«Грузоподъемность данной ледовой переправы составляет 15 тонн. По предварительным данным, причина провала — выезд на лед с превышением допустимой массы грузового автомобиля», — отметили в управлении.

В настоящее время переправа временно не работает, по верхней полосе планируют организовать реверсивное движение. Информация о происшествии передана в правоохранительные органы.