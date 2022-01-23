Майма, Алтай, , 10:16 — REGNUM В селе Майма Республики Алтай 22 января произошёл пожар в двухквартирном жилом доме. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, звонок о возгорании поступил в 12:10 по местному времени.

Пожар в селе Майма. Горный Алтай ГУ МЧС по Республике Алтай

В тушении огня были задействованы 26 человек и шесть единиц техники. Пожару был дан 2 ранг сложности. К 12:56 возгорание было локализовано на площади 300 кв. метров. Открытое горение было ликвидировано к 13:28.

«Всего было привлечено от РСЧС: 45 чел. 13 ед. тех., от МЧС — 26 чел. 6 ед. тех. Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи», — отметили в ведомстве.