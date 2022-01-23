Медногорск, Оренбургская область, , 10:14 — REGNUM Жительница Медногорска Оренбургской области отдала мошенникам 90 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!



70-летняя гражданка пояснила стражам порядка, что неизвестный позвонил ей и представился сотрудником полиции Оренбурга. Он убедил её в том, что от её имени якобы была подана заявка на получение кредита и теперь ей нужно оформить встречный кредит и перевести средства на «безопасный счет».

Схема обмана уже давняя, тем не менее пожилая женщина клюнула ит лишилась денег. И лишь затем поняла, что стала жертвой обмана.