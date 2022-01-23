Киев, , 10:14 — REGNUM Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил 23 января, что диверсанты ВСУ похитили сотрудника оборонного ведомства ЛНР у линии соприкосновения в Донбассе.

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«22 января в ходе патрулирования участка местности в районе Светлодарской дуги диверсионной группой ВСУ был похищен военнослужащий Народной милиции ЛНР», — отметил он.

По его словам, установлено, что военнослужащий передал по радиосвязи сообщение о подозрительной активности в лесополосе и осуществил проверку местности.

Ранее в ЛНР и ДНР сообщали о прибытии к линии соприкосновения в Донбассе украинских диверсантов отдельного центра Сил специальных операций «Запад», подготовленных иностранными инструкторами.

Ранее Луганск обвинил украинских диверсантов в захвате в плен представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое.

РФ неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.