Кисловодск, Ставропольский край, , 10:10 — REGNUM Мэр города-курорта Кисловодска в Ставропольском крае Евгений Моисеев после того, как к нему в музыкальной школе обратилась девочка, рассказавшая о проблеме на улице с собаками, заявил о необходимости ужесточения федерального закона о бродячих животных. На своей странице в Instagram он, в частности написал:

Бездомная собака Publicdomainpictures.net

«Сам иногда боюсь ходить по улицам. Отловим, обработаем и вернём назад. Проблема не решится. Собак на улицах меньше не станет. Скорее наоборот. Поэтому нужны изменения в закон. Закон не городской, а федеральный. Полагаю, что если людям собаки не нужны, то и государству они тоже не нужны, чтобы содержать их в питомнике до естественной кончины.

Есть давно отработанная система: отловить бездомную собаку на улице, поместить в питомник на определённое время с соответствующим уходом и разместить информацию об этой собаке на официальных пабликах. Если никто не захочет взять эту собаку себе, через определённое время собаку усыпляют».

Евгений Моисеев также отметил, что одновременно существует идентификация всех домашних собак, стерилизация и большие штрафы за безответственное содержание и выбрасывание собак на улицу.

«Ведь что-то же нужно делать. Ситуация недопустимая», — написал глава Кисловодска.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января семилетняя девочка пропала в забайкальском Домне после школы, но уже спустя полчаса после обращения в правоохранительные органы её тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей.

Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»), председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в в главное управление ведомства.

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Как пояснил руководитель государственной ветеринарной службы Забайкальского края Андрей Лим, проблема с бездомными собаками характерна для многих регионов.

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